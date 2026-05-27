Oliver Glasner: Als "Fremder" zur Vereinslegende

Für Crystal Palace steht am Mittwoch (21:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>) gegen Rayo Vallecano eines der größten Spiele der Vereinsgeschichte an.

Im Finale der UEFA Conference League kämpfen die "Eagles" in ihrer ersten europäischen Saison überhaupt gleich um den ersten internationalen Titel der Vereinsgeschichte.

Doch nicht nur deswegen ist das Spiel für die Palace-Fans etwas besonderes. Denn gleichzeitig ist es das letzte Match mit Oliver Glasner an der Seitenlinie.