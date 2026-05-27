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Conference-League-Finale heute: Crystal Palace - Rayo Vallecano

Kann Oliver Glasner seine Zeit bei Crystal Palace mit dem historischen Europacup-Erfolg abschließen? LIVE-Infos:

Conference-League-Finale heute: Crystal Palace - Rayo Vallecano Foto: © IMAGO / Shutterstock
Textquelle: © LAOLA1
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Am Mittwoch (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) kommt es in Leipzig zum Endspiel der UEFA Conference League zwischen Crystal Palace und Rayo Vallecano.

Crystal Palace beendete die Saison in der Premier League auf dem 15. Tabellenrang. Das Finale in der Conference League ist die Chance auf den ersten internationalen Titel der Vereinsgeschichte.

Es ist zugleich das letzte Spiel als Crystal-Palace-Trainer für Oliver Glasner. Der Österreicher, der seinen dritten Titel mit den Eagles jagt, verlässt den Verein mit Saisonende. Nach dem Gewinn der Europa League 2022 mit Eintracht Frankfurt visiert Glasner nun seinen zweiten Europacup-Titel als Cheftrainer an.

Gegenüber steht Rayo Vallecano. Die Spanier sind so etwas wie das Überraschungsteam der UECL und auch in der heimischen Liga holte Rayo starke 50 Punkte und Platz acht. Auch für Vallecano wäre es der erste Europacup-Titel - sowie die erste große Trophäe der Vereinsgeschichte.

LIVE-Ticker:

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