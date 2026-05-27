Am Mittwoch (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) trifft Crystal Palace in Leipzig im Endspiel der UEFA Conference League auf Rayo Vallecano.

Crystal Palace beendete die Premier-League-Saison auf Tabellenplatz 15. Im Conference-League-Finale haben die "Eagles" die Chance auf den ersten internationalen Titel der Vereinsgeschichte. LaLiga-Klub Rayo Vallecano schloss die Saison auf Rang acht ab.

Für Oliver Glasner ist das Endspiel in Leipzig die letzte Partie als Crystal-Palace-Trainer, er verlässt den Klub nach dem Saisonende. Der 51-Jährige hat nach den Triumphen im FA Cup und im Superpokal seinen dritten Titel mit den "Eagles" vor Augen.

Dieser Sender überträgt das Finale

In Österreich überträgt CANAL+ ab 20:00 Uhr das Finale der UEFA Conference League, Anpfiff ist um 21:00 Uhr.

Philipp Hajszan moderiert die Übertragung. Robert Almer, Roman Mählich und Johnny Ertl begleiten das Finale als Experten. Johannes Hofer kommentiert live aus Leipzig gemeinsam mit Christopher Trimmel.

Ab 12,50 Euro im Monat kannst du die Dienste von CANAL+ in Anspruch nehmen. Alle Informationen dazu findest du HIER >>>