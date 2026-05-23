Späte Entscheidung! Hull City steigt in die Premier League auf

Hull City ist zurück in der Premier League!

Das Team aus dem Nordosten Englands setzt sich Finale des Aufstiegs-Playoff mit 1:0 gegen FC Middlesbrough durch. Den entscheidenden Treffer erzielt Oli McBurnie erst in der fünften Minute der Nachspielzeit.

Hull, das in der Championship nur Sechster wurde und sich gerade noch fürs Playoff qualifizierte, kehrt damit nach neun Jahren wieder ins englische Oberhaus zurück. Die weiteren Aufsteiger sind Coventry City und Ipswich Town.