Bruno Fernandes stellt neuen Premier-League-Rekord auf

Bruno Fernandes hat einen neuen Premier-League-Rekord aufgestellt!

Der Superstar von Manchester United krönte seine herausragende Saison am letzten Spieltag gegen Brighton & Hove Albion. Mit seinem Assist zum Führungstreffer von Patrick Dorgu (zum LIVE-Ticker >>>) hat der Portugiese einen neuen Rekord aufgestellt.

In 38 Spielen gelangen dem Spielmacher 21 Torvorlagen. Damit ist er nun alleiniger Rekordhalter und lässt Thierry Henry und Kevin de Bruyne (beide 20 Vorlagen) hinter sich.

Bruno Fernandes wurde vor wenigen Tagen zudem als Spieler der Saison ausgezeichnet (Hier nachlesen >>>).