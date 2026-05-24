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Bruno Fernandes stellt neuen Premier-League-Rekord auf

Der Portugiese, der jüngst auch zum Spieler der Saison gewählt wurde, ist nun alleiniger Assist-Rekordhalter.

Bruno Fernandes stellt neuen Premier-League-Rekord auf Foto: © IMAGO / Sports Press Photo
Textquelle: © LAOLA1
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Bruno Fernandes hat einen neuen Premier-League-Rekord aufgestellt!

Der Superstar von Manchester United krönte seine herausragende Saison am letzten Spieltag gegen Brighton & Hove Albion. Mit seinem Assist zum Führungstreffer von Patrick Dorgu (zum LIVE-Ticker >>>) hat der Portugiese einen neuen Rekord aufgestellt.

In 38 Spielen gelangen dem Spielmacher 21 Torvorlagen. Damit ist er nun alleiniger Rekordhalter und lässt Thierry Henry und Kevin de Bruyne (beide 20 Vorlagen) hinter sich.

Bruno Fernandes wurde vor wenigen Tagen zudem als Spieler der Saison ausgezeichnet (Hier nachlesen >>>).

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