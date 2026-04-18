Guardiola: "Wenn wir verlieren, ist es vorbei"

Die Premier League biegt in die Zielgerade ein und der Meisterschaftskampf zwischen Arsenal und Manchester City spitzt sich zu.

Schon am Sonntag treffen die beiden Führenden der Tabelle (um 17:30 im LIVE-Ticker >>>) aufeinander, aber auch zum Restkalender hat Pep Guardiola eine klare Meinung.

"Unser Kalender ist furchtbar, würde ich sagen", so Guardiola. "Everton auswärts, Bournemouth auswärts, Aston Villa im letzten Spiel, Burnley, Crystal Palace und Brentford." Besonders hebt er dabei Glasners Crystal Palace hervor: "Crystal Palace, schau mal, was da los ist."

Noch trennen Arsenal und City sechs Punkte. Die Citizens haben aber noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

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"Die Leute wollen, dass sie gewinnen"

Zu Arsenal hat er nur lobende Worte: "Ich schaue ihnen gerne zu. Dabei lerne ich in vielen Bereichen viel dazu. Seit 22 Jahren haben sie die Premier League nicht mehr gewonnen. Die Leute wollen, dass sie gewinnen."

Gleichzeitig ist für ihn klar, wie wichtig das Spiel am Sonntag ist: "Wenn wir verlieren, ist es vorbei."