Hoffenheim setzt Siegesserie fort

Am 20. Spieltag der Deutschen Bundesliga feiert die TSG Hoffenheim einen ungefährdeten Sieg gegen Union Berlin, den fünften in Serie.

Den Grundstein zum 3:1-Erfolg legt das Team von Christian Ilzer durch einen Doppelpack von Andrej Kramaric kurz vor dem Pausenpfiff. Das 1:0 erzielt der Kroate durch einen Elfmeter (42.). Diesen verursacht ÖFB-Teamverteidiger Leopold Querfeld.

Nur drei Minuten später klingelt es erneut im Kasten der Heimmannschaft. Diesmal ist Kramaric nach einer Flanke per kopf zur Stelle (45.). Zur Pause 0:2 zurückzuliegen, ist für die Berliner bitter, da sie bis dahin dem Gegner kaum eine Möglichkeit geben, durchzubrechen.

Hoffenheim festigt Rang drei

Nach der Pause kommt aber sofort wieder die kalte Dusche für die Gäste. Diogo Leite befördert den Ball bei einem Klärungsversuch als letzter Mann ins leere Tor. Mit der klaren Führung im Rücken schalten die Hoffenheimer zurück, was den Berlinern Chancen eröffnet.

Rani Khediras Versuch aus der Zentrale landet dann abgefälscht im Tor (68.). An der Niederlage der Berliner ändert das aber nichts mehr, sie liegen damit weiterhin auf Rang neun. Hoffenheim festigt den dritten Tabellenplatz und zieht mit Dortmund gleich (beide 42). Christopher Trimmel sieht die Partie von der Bank aus, Querfeld spielt durch.

Werder 2026 weiter ohne Sieg

Werder Bremen kann sich aktuell nicht aus den Abstiegsplätzen befreien. Im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach holen die Bremer aber immerhin ein 1:1-Remis. Dennoch sind die Bremer seit 7. November sieglos.

Haris Tabakovic bringt die Gladbacher nach einer flachen Hereingabe von Honorat in der 62. Minute mit 1:0 in Führung. Keke Topp erzielt nach einem Eckball in der vierten Minute der Nachspielzeit noch den Ausgleich.

Auf Seiten der Werderaner spielt Marco Friedl als Kapitän ebenso wie Romano Schmid durch. Marco Grüll darf ab der 65. Minute mitwirken. Bei Borussia Mönchengladbach wird Kevin Stöger in der 57. Minute eingetauscht.