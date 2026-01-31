Arsenal legt im Fernduell mit ManCity vor

Der FC Arsenal feiert am 24. Spieltag der Premier League einen 4:0-Kantersieg gegen Leeds United. Damit haben die Gunner nach zuletzt drei sieglosen Spielen wieder mit einem Dreier anschreiben können.

Zubimendi eröffnet für die Londoner den Torreigen mit einem Kopfballtreffer (27.). Kurz vor der Pause hilft noch der gegnerische Tormann Karl Darlow mit, der beim Versuch, den Ball wegzufausten, ein Eigentor fabriziert (38.).

Viktor Gyökeres erhöht nach einer Flanke von Gabriel Martinelli per volley in der 69. Minute auf 3:0. Gabriel Jesus besorgt in der 86. Minute den 4:0-Endstand.

Vorrübergehend baut Arsenal damit seinen Vorsprung auf Manchester City auf sieben Punkte aus. Die Guardiola-Elf kann morgen Abend bei Tottenham nachziehen.