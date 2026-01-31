Leeds United Leeds United LEE Arsenal FC Arsenal FC ARS
Endstand
0:4
0:2 , 0:2
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Arsenal legt im Fernduell mit ManCity vor

Die Gunners lassen bei Leeds keine Zweifel aufkommen.

Arsenal legt im Fernduell mit ManCity vor Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Arsenal feiert am 24. Spieltag der Premier League einen 4:0-Kantersieg gegen Leeds United. Damit haben die Gunner nach zuletzt drei sieglosen Spielen wieder mit einem Dreier anschreiben können.

Zubimendi eröffnet für die Londoner den Torreigen mit einem Kopfballtreffer (27.). Kurz vor der Pause hilft noch der gegnerische Tormann Karl Darlow mit, der beim Versuch, den Ball wegzufausten, ein Eigentor fabriziert (38.).

Viktor Gyökeres erhöht nach einer Flanke von Gabriel Martinelli per volley in der 69. Minute auf 3:0. Gabriel Jesus besorgt in der 86. Minute den 4:0-Endstand.

Vorrübergehend baut Arsenal damit seinen Vorsprung auf Manchester City auf sieben Punkte aus. Die Guardiola-Elf kann morgen Abend bei Tottenham nachziehen.

Die 20 teuersten Transfers der Premier League

#19 - Kepa Arrizabalaga - 80 Millionen Euro
#19 - Nicolas Pépé - 80 Millionen Euro

Slideshow starten

22 Bilder

Mehr zum Thema

Glasner bestätigt Nicht-Nominierung: Palace-Topscorer vor Abgang

Glasner bestätigt Nicht-Nominierung: Palace-Topscorer vor Abgang

Premier League
3
Bestätigt: ÖFB-Goalie geht in die dritte englische Liga

Bestätigt: ÖFB-Goalie geht in die dritte englische Liga

International
2
Hoffenheim setzt Siegesserie fort

Hoffenheim setzt Siegesserie fort

Deutsche Bundesliga
Gregerl on fire! Gregoritsch schießt Augsburg zum Sieg

Gregerl on fire! Gregoritsch schießt Augsburg zum Sieg

Deutsche Bundesliga
5
Deutsche Bundesliga LIVE: Konferenz mit Leipzig - Mainz

Deutsche Bundesliga LIVE: Konferenz mit Leipzig - Mainz

Deutsche Bundesliga
Viertes Mal in Folge sieglos: Schalke verliert bei Ljubicic-Debüt

Viertes Mal in Folge sieglos: Schalke verliert bei Ljubicic-Debüt

International
3
Ex-Neustädter soll Kultklub vor historischem Absturz retten

Ex-Neustädter soll Kultklub vor historischem Absturz retten

International

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) FC Arsenal Viktor Gyökeres Leeds United Gabriel Jesus Gabriel Martinelli