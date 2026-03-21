Chelsea bekommt von Everton eine über den Deckel

Der FC Everton feiert in der 31. Runde der Premier League einen furiosen 3:0-Sieg gegen den FC Chelsea.

Während die Londoner trotz dominantem Ballbesitz immer wieder an der sattelfesten Defensive scheitern, glänzt Beto auf der Gegenseite als eiskalter Doppelpacker (33., 62.) und bereitet den Schlusspunkt durch Iliman Ndiaye (76.) mustergültig vor.

Durch diesen Heimerfolg springt Moyes' Elf auf den siebten Tabellenplatz und untermauert ihre Europacup-Ambitionen, während die "Blues" im Kampf um die Champions-League-Ränge einen herben Rückschlag hinnehmen müssen.

Beto legt vor - und legt nach

Die Partie im Hill Dickinson Stadium nimmt zunächst den erwarteten Verlauf: Roseniors Truppe reißt das Zepter an sich und verzeichnet am Ende erdrückende 65 Prozent Ballbesitz. Früh setzt Moises Caicedo ein Warnsignal, verfehlt den Kasten jedoch knapp. Auch Enzo Fernandez und Joao Pedro scheitern mit ihren Abschlüssen.

Die "Toffees" bleiben hingegen geduldig, lauern auf Fehler und schlagen schließlich eiskalt zu. Ein blitzsauberer Konter reißt die gegnerische Abwehr aus den Angeln, James Garner liefert die perfekte Vorarbeit und Beto netzt kompromisslos zur umjubelten 1:0-Führung ein (33.).

Wer nach dem Seitenwechsel auf ein furioses Comeback der "Blues" hofft, wird bitter enttäuscht. Zwar versucht der Gäste-Coach mit frühen Wechseln neue Impulse zu setzen und bringt unter anderem Alejandro Garnacho für Malo Gusto (46.), doch an der Spielstatik ändert sich nichts.

Im Gegenteil: Die Hausherren schlagen erneut gnadenlos zu. Nach einer traumhaften Vorlage von Idrissa Gana Gueye drischt abermals Beto das Leder zum 2:0 in die Maschen (62.).

Chelsea enttäuscht

Der für Joao Pedro eingewechselte Estevao rüttelt mit einem Gewaltschuss zwar mächtig an der Querlatte, doch das Glück trägt an diesem Abend eindeutig das blaue Trikot der Gastgeber.

Den endgültigen K.o.-Schlag verpasst Iliman Ndiaye den Hauptstädtern, als er nach einem grandiosen Assist des überragenden Beto zum 3:0-Endstand vollstreckt (76.).

Mit lediglich 35 Prozent Ballbesitz, aber beeindruckenden sieben Schüssen auf das gegnerische Tor – Chelsea bringt trotz aller Dominanz nur vier zustande – deklassiert Everton seinen Gegner durch pure Effizienz.

Für den FC Chelsea bedeutet diese Klatsche die bereits vierte Pflichtspielpleite in Folge und lässt die Hoffnungen auf die Königsklasse massiv schwinden.