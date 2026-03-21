Dortmund dreht 0:2 gegen HSV in den Schlussminuten

Borussia Dortmund feiert am 27. Spieltag der deutschen Bundesliga einen dramatischen 3:2-Sieg gegen den Hamburger SV.

Nach einem frühen 0:2-Rückstand und einem vergebenen Elfmeter drehen die Gastgeber die Partie dank zweier erfolgreicher Strafstöße und eines starken Joker-Duos im zweiten Durchgang komplett.

Marcel Sabitzer spielt bei Dortmund bis zur 59. Minute und wird dann durch seinen neuen ÖFB-Kollegen Carney Chukwuemeka ersetzt.

HSV netzt doppelt, BVB vergibt Elfmeter

Die über 81.000 Fans im Signal Iduna Park trauen ihren Augen kaum, denn die Gäste aus Hamburg legen los wie die Feuerwehr. Philipas Otele schockt die Hausherren, als er nach einer feinen Vorarbeit von William Mikelbrencis eiskalt zur 1:0-Führung für den HSV einschießt (19.).

Der BVB wackelt, versucht aber verzweifelt zu antworten – doch das Pech klebt den Dortmundern an den Schuhen, als Nico Schlotterbeck den Ball nach einer Druckphase nur an die Querlatte hämmert. Statt des Ausgleichs folgt der nächste Nackenschlag: Albert Sambi Lokonga baut die Führung nach starkem Zuspiel von Fabio Vieira auf 2:0 aus (38.).

Und es kommt noch dicker für die Truppe von Niko Kovac: Kurz vor dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Matthias Jollenbeck bekommt der BVB nach einem Foulspiel an Warmed Omari einen Elfmeter zugesprochen. Doch Felix Nmecha versagen die Nerven, er vergibt den Strafstoß kläglich (45.).

Kovac wechselt richtig

In der Kabine zieht der BVB-Coach die Reißleine und reagiert personell. Mit Serhou Guirassy für Karim Adeyemi und Ramy Bensebaini für Luca Reggiani bringt er genau die beiden Männer, die das Spiel auf den Kopf stellen.

Dortmund drückt nun gnadenlos aufs Gaspedal, was sich in erdrückenden 61 Prozent Ballbesitz und am Ende 19:4 Torschüssen niederschlägt. Der Bann bricht schließlich durch einen erneuten Elfmeter: Diesmal schnappt sich der eingewechselte Bensebaini den Ball und verwandelt sicher zum 1:2-Anschlusstreffer (73.).

Nur wenige Minuten später bebt das Stadion endgültig, als sich Joker Guirassy nach einer Vorarbeit von Julian Ryerson in die Höhe schraubt und das Leder per Kopf zum 2:2-Ausgleich in die Maschen wuchtet (78.).

Bensebaini trifft erneut

Der HSV bricht unter dem schwarz-gelben Dauerdruck – der in 11:3 Ecken resultiert – nun völlig zusammen. Die logische Konsequenz ist ein dritter Elfmeter in dieser denkwürdigen Partie. Wieder tritt Ramy Bensebaini an, wieder bleibt er nervenstark und stellt auf 3:2 für den BVB (84.)!

Mit diesem sensationellen Kraftakt zieht Dortmund den Kopf noch rechtzeitig aus der Schlinge. Hamburg hingegen muss nach einer couragierten ersten Hälfte mit leeren Händen die Heimreise antreten.

Mit 61 Punkten bleibt Dortmund Zweiter in der Tabelle, der HSV ist mit 30 Punkten Elfter.