Kritik an Arnautovic: "Liegt's am Übergewicht oder Lebensstil?"

Marko Arnautovic steht beim Generaldirektor von Roter Stern Belgrad in der Kritik. Zvezdan Terzic stellt den Lebensstil des 36-jährigen ÖFB-Rekordspielers offen infrage und fordert mehr Professionalität.

"Er sollte sich fragen, warum er sich immer wieder verletzt – liegt es an seinem Übergewicht oder vielleicht an seiner Ernährung und seinem Lebensstil?", so Terzic im Gespräch mit dem serbischen Portal "Mozzartsport".

Terzic fordert Arnautovic-Versprechen ein

Der Serbe hätte sich von Arnautovic deutlich mehr erwartet. Bei seiner Verpflichtung im Sommer wurde der Offensivmann als teuerster Transfer der Klubgeschichte gefeiert. Damals versprach Arnautovic, besonders auf seinen Körper und seine Gesundheit zu achten - ein Versprechen, das Terzic nun einfordert.

Sportlich blieb der Routinier bislang hinter den Erwartungen: In der serbischen Liga kommt Arnautovic in acht Spielen auf zwei Tore und fünf Assists, in der Europa-League-Gruppenphase traf er zwei Mal.

Wegen Verletzungen verpasste "Arnie" 15 Pflichtspiele, zuletzt wegen Adduktorenproblemen. Mit Neo-Trainer Dejan Stankovic soll es bereits ein klärendes Gespräch gegeben haben.