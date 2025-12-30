NEWS

Kritik an Arnautovic: "Liegt's am Übergewicht oder Lebensstil?"

Der ÖFB-Rekordspieler gerät bei Roter Stern Belgrad unter Druck. Klub-Boss Zvezdan Terzic kritisiert Marko Arnautovic und stellt dessen Fitness und Ernährung infrage.

Kritik an Arnautovic: "Liegt's am Übergewicht oder Lebensstil?" Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Marko Arnautovic steht beim Generaldirektor von Roter Stern Belgrad in der Kritik. Zvezdan Terzic stellt den Lebensstil des 36-jährigen ÖFB-Rekordspielers offen infrage und fordert mehr Professionalität.

"Er sollte sich fragen, warum er sich immer wieder verletzt – liegt es an seinem Übergewicht oder vielleicht an seiner Ernährung und seinem Lebensstil?", so Terzic im Gespräch mit dem serbischen Portal "Mozzartsport".

Terzic fordert Arnautovic-Versprechen ein

Der Serbe hätte sich von Arnautovic deutlich mehr erwartet. Bei seiner Verpflichtung im Sommer wurde der Offensivmann als teuerster Transfer der Klubgeschichte gefeiert. Damals versprach Arnautovic, besonders auf seinen Körper und seine Gesundheit zu achten - ein Versprechen, das Terzic nun einfordert.

Sportlich blieb der Routinier bislang hinter den Erwartungen: In der serbischen Liga kommt Arnautovic in acht Spielen auf zwei Tore und fünf Assists, in der Europa-League-Gruppenphase traf er zwei Mal.

Wegen Verletzungen verpasste "Arnie" 15 Pflichtspiele, zuletzt wegen Adduktorenproblemen. Mit Neo-Trainer Dejan Stankovic soll es bereits ein klärendes Gespräch gegeben haben.

Die 25 Spieler mit den meisten Länderspielen für Österreich

24. Peter Schöttel - 63 Länderspiele (0 Tore)
24. Anton Pfeffer - 63 Länderspiele (1 Tor)

Slideshow starten

27 Bilder

Mehr zum Thema

Startschuss ins Fußball-Frühjahr - Vier Klubs mit neuen Coaches

Startschuss ins Fußball-Frühjahr - Vier Klubs mit neuen Coaches

Bundesliga
3
Fußballjahr 2025 im Rückblick: Das große Ansakonferenz-Ranking

Fußballjahr 2025 im Rückblick: Das große Ansakonferenz-Ranking

Bundesliga
9
Schweizer Topklub hat ein Auge auf Gregoritsch geworfen

Schweizer Topklub hat ein Auge auf Gregoritsch geworfen

International
5
Hat sich Dayot Upamecano verpokert?

Hat sich Dayot Upamecano verpokert?

Deutsche Bundesliga
9
Starke 17 Minuten bescheren Roma einen Heimsieg

Starke 17 Minuten bescheren Roma einen Heimsieg

Serie A
"Messi, Ronaldo und Haaland haben uns alles versaut"

"Messi, Ronaldo und Haaland haben uns alles versaut"

Fußball
1.000 Tore: Ronaldo setzt sich vor Karriereende großes Ziel

1.000 Tore: Ronaldo setzt sich vor Karriereende großes Ziel

International
22
Kommentare

Kommentare

ÖFB-Team Fußball Fußball International Marko Arnautovic Roter Stern Belgrad