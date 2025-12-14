Superstar Haaland fügt Glasner vierte Ligapleite zu

Manchester City bleibt weiter an Tabellenführer Arsenal dran!

Die "Citizens" feiern in der 16. Runde der englischen Premier League auswärts bei Crystal Palace einen 3:0-Auswärtssieg. Einmal mehr überragt Superstar Erling Haaland, der bereits sein 36. Tor im 27. Spiel der Saison erzielt.

Und das, obwohl die Glasner-Elf vor eigenem Publikum die gefährlichere Mannschaft ist. City hat zwar deutlich mehr Ballbesitz, tut sich aber gegen die Dreierkette von Palace schwer, zu Chancen zu kommen.

Haaland bricht den Bann

Die beste Chance für die Hausherren lässt Yeremy Pino liegen, der nur den Pfosten trifft (17.) In Minute 41 bricht Haaland dann den Bann: Nach einer Hereingabe von Matheus Nunes köpft der Norweger die Gäste in Front.

Auch in Durchgang zwei überzeugt die Guardiola-Elf durch Effizienz. Zuerst stellt Phil Foden auf 2:0 (69.), dann macht Haaland vom Punkt den Doppelpack (89.).

Manchester City rückt damit wieder bis auf zwei Punkte an Leader Arsenal heran und ist Zweiter. Palace liegt nach der vierten Niederlage der Saison auf Rang fünf.