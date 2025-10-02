Oliver Glasner feiert mit Crystal Palace zum Auftakt der UEFA Conference League einen souveränen 2:0-Auswärtssieg bei Dynamo Kiew.

Die Engländer dominieren die Partie von Beginn an und sichern sich durch Treffer von Daniel Munoz (31.) und des eingewechselten Eddie Nketiah (58.) die verdienten drei Punkte.

Von Beginn weg am Drücker

In der Arena Lublin übernehmen die Engländer von Beginn an das Kommando. Die spielerische Überlegenheit führt in der einunddreißigsten Minute zum Erfolg: Munoz köpft nach einer Vorlage von Yeremy Pino zur verdienten 1:0-Führung ein.

Kiew findet kaum Zugriff auf das Spiel und bleibt in der Offensive harmlos. Noch vor der Pause erspielt sich Crystal Palace weitere gute Gelegenheiten durch Yeremy Pino (42.), Borna Sosa (43., 44.) und Daichi Kamada (45.+4), doch Dynamo-Schlussmann Ruslan Neshcheret bewahrt sein Team vor einem höheren Rückstand.

Nketiah erhöht

Auch nach Wiederanpfiff setzt sich das einseitige Spielgeschehen fort. Die Gäste bleiben am Drücker und ein Wechsel zur Pause macht sich bezahlt: Der neu ins Spiel gekommene Eddie Nketiah erhöht in der 58. Minute auf 2:0. Kurz darauf prüft Nketiah erneut den Kiewer Torhüter (65.).

Als Sosa nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte sieht (76.), keimt bei den Ukrainern kurz Hoffnung auf. Die von Oleksandr Shovkovskiy trainierte Elf kann die numerische Überlegenheit in der verbleibenden Spielzeit jedoch nicht ausnutzen.

Trotz Offensivbemühungen durch Vladislav Blanuta (82., 90.+2) geben die Hausherren über die gesamte Partie keinen einzigen Schuss auf das Tor ab.

Sieg für Mainzer Legionäre

Der FSV Mainz 05 setzt sich bei Omonia Nikosia mit 1:0 durch. Das Goldtor erzielt Amiri per Elfmeter (74./E). Nikolas Veratschnig steht beim deutschen Bundesligisten bis zur 64. Minute am Feld, Phillipp Mwene spielt durch.

Johannes Kreidl hütet beim 1:1 von KuPS gegen KF Drita über die volle Spielzeit das Tor. Den Führungstreffer der Finnen macht Parzyszek (74.), die Kosovaren gleichen durch Dabiqaj (80.) aus.

Alle Ergebnisse im Überblick:

FC Lausanne-Sport - Breidablik UBK 3:0

FC Noah - HNK Rijeka 1:0

Jagiellnia Bialystok - Hamrun Spartans 1:0

Rayo Vallecano - KF Shkendija 2:0

Zrinjski Mostar - Lincoln Red Imps 5:0

