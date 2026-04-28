Kevin Danso erhält spezielle Auszeichnung

Kevin Danso hat für seine Unterstützung von gesellschaftlichen Projekten eine Auszeichnung erhalten!

Der ÖFB-Verteidiger wurde zum "Men's PFA Community Champion" der Spurs auserkoren.

Danso habe sich laut der Pressemitteilung "aktiv an einer Reihe von Initiativen zur Unterstützung benachteiligter Bevölkerungsgruppen in ganz London beteiligt".

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Unter anderem ist der Voitsberger Botschafter der Wohltätigkeitsorganisation "The Passage", deren Ziel es ist, das Bewusstsein für Obdachlosigkeit zu schärfen. Zudem besuchte Danso zweimal in dieser Saison Tottenhams Tafel.

"Unglaubliches Engagement für gemeinnützige Projekte"

Maheta Molango, CEO der Professional Footballers’ Association (PFA), sagt: "Aus unserer Arbeit mit den Spielern wissen wir, dass es ihnen sehr am Herzen liegt, ihren Einfluss auf positive Weise zu nutzen, um Veränderungen in ihren Gemeinden voranzutreiben. Unsere PFA Community Champions haben im Laufe der Saison unglaubliches Engagement für gemeinnützige Projekte gezeigt, und es ist nur richtig, dass sie für die Wirkung, die sie erzielt haben, gewürdigt werden.“