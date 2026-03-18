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Hier siehst du Liverpool gegen Galatasaray live im TV

Die "Reds" müssen im Rückspiel im Anfield Stadium einen 0:1-Rückstand aufholen. Hier siehst du den CL-Kracher live:

Hier siehst du Liverpool gegen Galatasaray live im TV Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Im Achtelfinal-Rückspiel der UEFA Champions League steht Liverpool bereits etwas mit dem Rücken zur Wand.

Die "Reds" müssen eine 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel gegen Galatasaray wettmachen. Anpfiff in Liverpool ist um 21:00 Uhr (hier geht es zum LIVE-Ticker>>>).

Gelingt der Turnaround?

Dabei präsentiert sich Liverpool derzeit überhaupt nicht in guter Form. Am Wochenende gab es gegen Tabellennachzügler Tottenham etwa nur ein 1:1, es gab sogar Pfiffe von den Fans. Gelingt gegen "Gala" der Turnaround?

Wenn du die Partie von zu Hause aus mitverfolgen willst, kannst du das mit CANAL+ tun. Der Streaming-Anbieter überträgt ab 20:00 Uhr live.

Schon ab 12,50 Euro pro Monat kannst du auf die Dienste von CANAL+ zugreifen. Alle Informationen dazu findest du hier >>>

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