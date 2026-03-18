Hier siehst du Liverpool gegen Galatasaray live im TV

Im Achtelfinal-Rückspiel der UEFA Champions League steht Liverpool bereits etwas mit dem Rücken zur Wand.

Die "Reds" müssen eine 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel gegen Galatasaray wettmachen. Anpfiff in Liverpool ist um 21:00 Uhr (hier geht es zum LIVE-Ticker>>>).

Gelingt der Turnaround?

Dabei präsentiert sich Liverpool derzeit überhaupt nicht in guter Form. Am Wochenende gab es gegen Tabellennachzügler Tottenham etwa nur ein 1:1, es gab sogar Pfiffe von den Fans. Gelingt gegen "Gala" der Turnaround?

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