NEWS

Nach Schubser: Neto entschuldigt sich bei Balljungen

Der Chelsea-Spieler brachte den Balljungen nach einem Schubser in der Nachspielzeit zu Fall. Für den Buben gab es eine kleine Entschädigung.

Im Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel ist es in der Nachspielzeit beim Match Paris Saint-Germain gegen Chelsea, das 5:2 ausging, zu einer aufsehenerregenden Situation gekommen.

Chelsea-Spieler Pedro Neto schubste einen Balljungen, nachdem sein Team einen Einwurf erhalten hatte und er die Aktion beschleunigen wollte. Der Balljunge kam daraufhin zu Sturz, die Gemüter der Spieler erhitzten sich.

Nach dem Spiel erklärte Neto die Situation gegenüber "TNT Sports": "Wir lagen hinten und ich wollte in der emotionalen Phase des Spiels den Ball schnell zurück ins Spiel bringen. Und ich habe ihn leicht geschubst".

"So bin ich normalerweise nicht"

Eine Entschuldigung ließ nicht lange auf sich warten: "Ich habe gesehen, dass ich ihn verletzt habe, und ich möchte mich bei dem Balljungen entschuldigen. So bin ich normalerweise nicht. Es war in der Hitze des Gefechts", sagte Neto.

Als kleine Entschädigung hat der 26-Jährige dem Balljungen sein Trikot geschenkt und sich "ungefähr 35-mal entschuldigt".

Dem schloss sich Chelsea-Coach Liam Rosenior an, er hat die Situation aber nicht bewusst wahrgenommen: "Falls es von unserer Seite irgendetwas gab, das falsch oder unangebracht war, entschuldige ich mich im Namen des Klubs".

