Crystal Palace verpasst Heimsieg gegen Everton

Crystal Palace trennt sich in einem intensiven Duell in der 36. Runde der englischen Premier League mit dem FC Everton 2:2-Unentschieden.

Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner erwischt dabei einen denkbar schlechten Start: Innenverteidiger Tarkowski bringt Everton bereits in der sechsten Minute in Führung.

Palace findet jedoch gut ins Spiel zurück und kommt noch vor der Pause zum Ausgleich. Sarr trifft in der 34. Minute zum 1:1.

Beto zur erneuten Führung

Direkt nach dem Seitenwechsel schlägt Everton erneut zu: Nach einem schnellen Konter lässt Beto Lacroix aussteigen und bezwingt Keeper Henderson zur erneuten Führung für die Gäste (47.).

Die Antwort der Hausherren folgt aber in der Schlussphase. Nach Vorlage von Mitchell sorgt Joker Mateta aus kurzer Distanz für den 2:2-Ausgleich (77.).

In spannenden letzten Minuten drängt Palace dann auf den Sieg, doch sowohl Sarr als auch Mitchell lassen ihre Chancen ungenutzt.

Wharton trifft in der 90. Minute nur den Pfosten und Mateta schießt den Ball alleine vor dem Tor neben den Kasten – es bleibt beim Remis.

Crystal Palace liegt damit auf Platz 14 in der Premier League. Wenn West Ham am Abend nicht gegen Tabellenführer Arsenal gewinnt, ist der Klassenerhalt fix.