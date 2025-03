Beim Sancho-Deal zwischen Chelsea und Manchester United ist eine Rücktrittsklausel aufgetaucht.

Laut einem Bericht von "The Athletic" haben die beiden englischen Spitzenteams beim Leihgeschäft inklusive Kaufverpflichtung scheinbar eine solche Klausel mit eingebaut.

Sollte Chelsea demnach von dem 32,3-Millionen-Euro-Transfer (25 Millionen Pfund) doch zurücktreten wollen, würden 6,4 Millionen Euro an die "Red Devils" fließen.

Sancho läuft seiner Form von Dortmund-Tagen auch in London hinterher. Nach einem Traumstart mit drei Assists in den ersten drei Premier-League-Spielen sollte der begnadete Flügelstürmer nur noch zwei Tore und einen Assist beisteuern - die letzte Torbeteiligung liegt bereits fast drei Monate zurück.

Laut "Sky Sports" dürften die "Blues" dennoch am Deal festhalten und Sancho fest verpflichten.

Die Karriere des Offensivspielers ist seit seinem Wechsel zu ManUnited ins Stocken geraten. Beim englischen Krisenklub hat er die hohen Erwartungen nach seinem 85-Millionen-Euro-Wechsel von Borussia Dortmund nie erfüllen können.

Im Frühjahr der vergangenen Saison hat es Sancho dann leihweise zurück zum BVB geführt. Dort ist er mit den Schwarz-Gelben prompt ins Finale der UEFA Champions League eingezogen, wo man schlussendlich an Real Madrid gescheitert ist.

🚨 Chelsea have an option to send Jadon Sancho back to Manchester United in June, as reported.



It’s worth £5m as @TheAthleticFC reports; up to Chelsea, as Sancho would be happy to stay at #CFC.



Chelsea would pay fee around £25m if they decide to sign Jadon on permanent deal. pic.twitter.com/CxCH3Ru79L