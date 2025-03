Sind die Tage von Ange Postecoglu als Cheftrainer bei Tottenham Hotspur gezählt? Nach der 0:2-Pleite gegen Fulham am Sonntag herrschte auf jeden Fall Unmut. Der Australier ließ sich nach der Partie, das zeigen Videoaufnahmen, sogar zu einem Streitgespräch mit einem wütenden Fan hinreißen.

Dass Rang 14 nicht den Ansprüchen des Klubs genügt, ist in Nordlondon jedem klar. So wird trotz Viertelfinaleinzug in der Europa League über einen Trainerwechsel spekuliert. "The Telegraph" bringt mit Andoni Iraola (Bournemouth) und Marco Silva (Fulham) jetzt auch schon zwei mögliche Kandidaten von der iberischen Halbinsel als Nachfolger ins Spiel.

Der Spanier Iraola belegt derzeit mit Bournemouth den starken zehnten Rang, der Portugiese Silva darf sich mit Fulham sogar über Platz acht erfreuen. Man darf gespannt sein, wie sich die Gemengelage im Norden Londons entwickelt. Länderspielpausen sind nicht untypisch für Trainerwechsel. Dieser würde auch einen Österreicher betreffen. Der derzeit verletzte Kevin Danso trägt seit Winter den Tottenham-Hahn auf der Brust.