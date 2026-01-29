Coach von Salzburg-Gegner soll mit Real sprechen
Der Trainer von Aston Villa macht auf sich aufmerksam. Zieht es den Spanier zu einem Schwergewicht im Klubfußball?
Am Donnerstag gastiert der FC Salzburg zum Abschluss der Ligaphase der UEFA Europa League bei Aston Villa (ab 21:00 Uhr auf CANAL+ und im LIVE-Ticker >>>).
Dabei ist der Gegner der Mozartstädter kein angenehmer. Seit der Übernahme von Unai Emery entwickelte sich die Mannschaft aus Birmingham von einem Abstiegskandidaten zu einem Topteam der Premier League. In der Premier League ist man derzeit Dritter, in der Europa League Zweiter.
Real soll anklopfen
Emery gilt ohnehin als Spezialist für die UEFA Europa League, konnte sie vier Mal gewinnen (drei Mal mit Sevilla, einmal mit Villarreal). Es ist also kein Wunder, dass der Cheftrainer begehrt ist, die Erfolge des Spaniers nicht unbeachtet bleiben.
Laut Journalist Ramon Alvarez de Mon von "Radio Marca" hat sich Real Madrid nach dem Erfolgstrainer, der bis 2029 einen Vertrag hat, erkundigt. Nach dem Aus von Xabi Alonsos betreut derzeit Alvaro Arbeloa die "Königlichen". Es könnte im Sommer allerdings ein weiterer Wechsel auf der Trainerposition vollzogen werden.
Emery will Details nutzen
Der Fokus von EL-Spezialist Emery gilt aber den Salzburgern, hält man zumindest Platz zwei, gibt es bis ins Finale nur Rückspiele im Villa Park.
"Wir versuchen jedes kleine oder große Detail für uns zu gewinnen. Eines davon ist nach der Qualifikation, diesen Vorteil zu bekommen. Aber nicht nur das, wir wollen das Match gewinnen", macht Emery klar.
Wie wichtig der Bewerb für Aston Villa sei, müsse man jedes Match zeigen. Durchaus positiv spricht Emery auch über den Gegner. "Wir respektieren Salzburg sehr, sie haben normalerweise ein Team mit vielen jungen Spielen mit großem Potential", so der Villa-Coach.
Man sei sich der Ausgangslage (Salzburg braucht einen Sieg) bewusst, dennoch werde man alles für die Fans im Villa Park geben.