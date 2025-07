Mit dem Europa-League-Sieg hat Tottenham Hotspur eine andernfalls mehr als enttäuschende Saison gerade noch gerettet.

Damit ein Abschneiden auf Platz 16 der Premier League aber nicht zur Gewohnheit wird, sind die Spurs auf dem Transfermarkt fleißig unterwegs. Die neueste Verpflichtung ist Mohammed Kudus von Liga-Rivale West Ham United.

Für umgerechnet 63,8 Millionen Euro wechselt der Ghanaer von einem Londoner Stadtteil zum anderen und unterschreibt einen Vertrag bis 2031. Dabei handelt es sich um die fünfthöchste Transfersumme der laufenden Wechselperiode und die zweithöchste in Tottenhams Vereinsgeschichte.

Über die Stationen FC Nordsjaelland und Ajax Amsterdam kam Kudus 2023 zu West Ham United. Während er in seinem ersten Jahr bei den "Irons" voll einschlug, erlebte er in der letzten Saison einen Leistungsabfall. Das hat Spurs-Präsident Daniel Levy aber nicht abgeschreckt, die Offensivkraft zum teuersten Ghanaer der Fußballgeschichte zu machen.

Nächster Rekord-Transfer steht bevor

In Kürze soll laut "the Athletic" der nächste Transfer-Kracher folgen. Morgan Gibbs White (25) durchläuft am heutigen Freitag seinen Medizin-Check bei den Spurs.

Tottenham dürfte die Ausstiegsklausel des Nottingham-Kickers aktivieren, die bei knapp 70 Millionen Euro liegt. Damit wäre Gibbs-White der teuerste Spurs-Neuzugang der Vereinshistorie.

