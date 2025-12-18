NEWS

So plant Glasner mit Defensivgarant Marc Guehi

Zuletzt kursierten Gerüchte um einen verfrühten Abgang des Defensivmanns. Für Glasner sei dies jedoch kein Thema.

Wie geht es für Defensivgarant Marc Guehi weiter?

Nach den jüngsten Gerüchten dürfte es den Innenverteidiger von Crystal Palace bereits im bevorstehenden Wintertransferfenster weg von den "Eagles" hin zu einem der zahlreichen Interessenten ziehen.

Unter anderem bekundeten Manchester City, der FC Liverpool, Real Madrid, der FC Barcelona und der FC Bayern München ihr Interesse, dem 25-Jährigen den nächsten Karriereschritt zu ermöglichen.

Glasner von Verbleib überzeugt

Doch für Cheftrainer Oliver Glasner ist ein verfrühter Abgang Guehis, der einen laufenden Vertrag bis kommenden Sommer bei den Londonern besitzt, kein Thema.

"Ich denke, Marc wird bis zum Ende der Saison bleiben. Ich weiß, dass es derzeit kein Angebot gibt, warum sollte ich also etwas anderes erwarten?", erklärt Glasner, der mit Guehi also zumindest bis Saisonende plant.

Für die "Eagles" bestritt der Defensivmann seit 2021 insgesamt 180 Partien. Dabei steuerte Guehi 10 Tore und acht Assists bei.

