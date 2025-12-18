Ex-Teamspieler Ecuadors in Heimat erschossen

Große Bestürzung herrscht beim ecuadorianischen Erstligisten Barcelona SC, sowie beim hiesigen Fußballverband.

Wie am Donnerstag (MEZ) bekanntgeworden ist, wurde Mario Pineida, der zuletzt beim Barcelona SC unter Vertrag stand, in der Stadt Guayaquil erschossen.

Angriff auf offener Straße

Eine Mitteilung der Federacion Ecuatoriana de Futbol bestätigt dabei sein Ableben, ebenso der Klub des Ex-Nationalspielers:

"Barcelona SC bedauert zutiefst, mitteilen zu müssen, dass wir offiziell über den Tod unseres Spielers Mario Pineida informiert wurden, ein Ereignis, das nach einem Angriff auf ihn geschah."

Laut Berichten sei der Defensivmann auf offener Straße angegriffen und durch Schüsse tödlich verletzt worden. Pineida wurde nur 33 Jahre alt.