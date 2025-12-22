Ägypten EGY
Simbabwe ZIM
Endstand
2:10:1 , 2:0
-
Omar Marmoush
-
Mohamed Salah
-
Prince Dube
NEWS
Afrika-Cup: Salah rettet Ägypten zum Auftakt
Der Liverpool-Spieler trifft in 91. Minute zum 2:1 gegen Simbabwe.
Mohamed Salah bewahrt Ägypten vor einem Fehlstart beim Fußball-Afrika-Cup in Marokko.
Der Stürmerstar von Englands Meister Liverpool trifft am Montag in Agadir im Duell des siebenfachen Champions mit Simbabwe erst in der Nachspielzeit (91.) via Linksschuss zum 2:1-Endstand.
Der Außenseiter geht vor der Pause überraschend durch Prince Dube (20.) in Führung. Den Ausgleich erzielt Omar Marmoush in der 64. Minute.