Ägypten Ägypten EGY
Simbabwe Simbabwe ZIM
Endstand
2:1
0:1 , 2:0
  • Omar Marmoush
  • Mohamed Salah
  • Prince Dube
NEWS

Afrika-Cup: Salah rettet Ägypten zum Auftakt

Der Liverpool-Spieler trifft in 91. Minute zum 2:1 gegen Simbabwe.

Mohamed Salah bewahrt Ägypten vor einem Fehlstart beim Fußball-Afrika-Cup in Marokko.

Der Stürmerstar von Englands Meister Liverpool trifft am Montag in Agadir im Duell des siebenfachen Champions mit Simbabwe erst in der Nachspielzeit (91.) via Linksschuss zum 2:1-Endstand.

Der Außenseiter geht vor der Pause überraschend durch Prince Dube (20.) in Führung. Den Ausgleich erzielt Omar Marmoush in der 64. Minute.

1
