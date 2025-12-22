SSC Napoli holt nächste Trophäe

Die SSC Napoli gewinnt nach dem Meistertitel 2025 auch die Supercoppa. Die Neapolitaner schlagen den FC Bologna im Endspiel im Al-Awwal Park Stadium in Riad 2:0.

Das Spielgeschehen diktiert über weite Strecken die Mannschaft aus Neapel, die sich am Ende verdient durchsetzt

Neres bricht den Bann

Die Partie beginnt mit Vorteilen für Napoli, das früh zu ersten Möglichkeiten kommt. Ein Abschluss von Eljif Elmas (16.) zwingt Bolognas Torhüter Federico Ravaglia zu einer Parade, und auch Leonardo Spinazzola (36.) scheitert kurz darauf am Schlussmann.

Die Bemühungen von Contes Truppe belohnen sich schließlich kurz vor dem Pausentee: Nach einer Vorlage von Matteo Politano erzielt David Neres (39.) den Führungstreffer zum 1:0.

Die Entscheidung mitten in der Drangphase

Zu Beginn der zweiten Hälfte reagiert Vincenzo Italiano und bringt Nikola Moro für Jens Odgaard ins Spiel. Bologna zeigt sich nun etwas mutiger, doch ein Kopfball von Lewis Ferguson (55.) wird von Napolis Torhüter Vanja Milinkovic-Savic entschärft.

Mitten in diese kurze Drangphase hinein schlägt Napoli erneut zu: Wieder ist es David Neres (57.), der den Ball im Netz unterbringt und auf 2:0 erhöht.

Der Gegner gibt sich nicht auf und kommt durch einen Kopfball von Santiago Castro (71.) zu einer weiteren guten Chance, doch der Anschlusstreffer bleibt aus.

In der Schlussphase verwaltet Napoli das Ergebnis souverän, während Bologna trotz mehrerer Wechsel – unter anderem kommt Ciro Immobile (79.) – keine Wende mehr herbeiführen kann.