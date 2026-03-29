Adi Hütter äußert sich zu Spurs-Gerüchten

Adi Hütter wird Tottenham Hotspur in dieser Saison definitiv nicht übernehmen.

Das stellt der österreichische Trainer gegenüber der APA klar: "In den letzten Tagen und Wochen bin ich immer häufiger mit verschiedenen Klubs in Verbindung gebracht worden. Ich möchte grundsätzlich frühestens wieder mit Beginn der neuen Saison als Cheftrainer arbeiten."

Diese Entscheidung hat Hütter bereits unmittelbar nach seinem Aus bei Monaco kundgetan: "Meine Haltung zu diesem Thema hat sich seither nicht verändert."

Der Italiener Roberto De Zerbi gilt als Wunschlösung der Spurs. Igor Tudor und Tottenham Hotspur trennten sich am heutigen Sonntag offiziell.