Offiziell! Bayern-Youngster bleibt bei Tottenham

Jetzt ist es offiziell: Mathys Tel verlässt den FC Bayern München und wechselt fix zu Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur. Beim Klub von ÖFB-Legionär Kevin Danso unterschreibt Tel einen Vertrag bis 2031.

Der französische Stürmer spielte schon in der Rückrunde der Saison 2024/25 auf Leihbasis für die "Spurs". In 20 Einsätzen schoss er drei Tore für den Klub aus dem Norden Londons.

Der Leihvertrag beinhaltete eine Kaufoption für Tottenham. Die Engländer und der deutsche Meister einigten sich aber auf einen separaten Deal. Laut "Sky" und "BILD" überweisen die "Spurs" 35 Millionen Euro nach München. Die Leihgebühr betrug bereits zehn Millionen Euro.

Bayern-Vertrag lief bis 2029

Tel wechselte im Sommer 2022 im Alter von 17 Jahren von Stade Rennes zum FC Bayern. Als Ablösesumme wurden 20 Millionen Euro kolportiert.

Für die Münchner stand er 83-mal auf dem Platz und schoss 16 Tore, sieben weitere bereitete er vor. Im vergangenen Jahr war Tels FCB-Vertrag bis 2029 verlängert worden.

"Mathys Tel ist als sehr junger Spieler zum FC Bayern gekommen und hat hier seine ersten Schritte in den internationalen Spitzenfußball gemeistert. Er war ein Sympathieträger unseres Teams, der immer alles für den Verein und die Mannschaft gegeben hat. Es hat sich gezeigt, dass der Schritt nach Tottenham für seine Entwicklung der richtige war. Diesen Weg bei den 'Spurs' wird er nun weitergehen", sagt Bayerns Sportvorstand Max Eberl.

Aktuell nimmt der 20-jährige Angreifer mit Frankreich an der U21-Europameisterschaft in der Slowakei teil. Am Samstag schoss er beim 3:2-Sieg gegen Georgien ein Elfmetertor.