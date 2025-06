Fix! Tottenham schnappt sich Coach vom Ligakonkurrenten

Thomas Frank übernimmt das Traineramt bei Tottenham Hotspur!

Der 51-jährige Däne tritt die Nachfolge von Ange Postecoglu an, der mit den Spurs zwar die Europa League gewinnen konnte, in der Liga jedoch nicht über den 17. Tabellenplatz hinauskam.

Nach über acht Jahren beim FC Brentford - darunter knapp sieben als Cheftrainer - verlässt Frank den Klub aus dem Westen Londons. Bei seinem neuen Arbeitgeber unterschreibt er einen Vertrag bis 2028. Der Aufstiegstrainer der "Bees" war nach Pep Guardiola der dienstälteste Trainer der Premier League.

Die Spurs lassen sich Franks Dienste Medienberichten zufolge rund zwölf Millionen Euro kosten. Die Assistenztrainer Justin Cochrane, Chris Haslam und Analyst Joe Newton folgen dem Dänen zu Tottenham, zudem wird Techniktrainer Andreas Georgson von Manchester United zum Trainerteam hinzustoßen.

We are delighted to announce the appointment of Thomas Frank as our new Head Coach on a contract that runs until 2028.



Welcome, Thomas! 🤍