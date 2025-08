Mega-Angebot: Avanciert Sesko zum Rekord-Transfer?

Das Tauziehen um Leipzig-Star Benjamin Sesko dringt offenbar in neue Sphären vor!

Nachdem bereits mehrere namhafte Klubs Angebote für den Ex-Salzburger bei den Sachsen hinterlegt haben, holt Newcastle United nun zu einem neuen Versuch aus und legt eine rekordverdächtige Summe auf den Tisch.

Laut Medienberichten soll es sich dabei um nicht weniger als satte 75 Millionen Euro - plus fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen on top - handeln, durch die der Slowene auf die Insel geholt werden soll.

Auch ManUnited und Arsenal weiter im Rennen

Damit würde sich Sesko in eine Reihe von Geschichtsbüchern eintragen, so wäre der Stürmer der zweitteuerste Verkauf von RB, der zehntteuerste Abgang aus der Deutschen Bundesliga und der teuerste Neuzugang bei Newcastle.

Allerdings: Noch fehle jegliche Zustimmung der Vereinsführung der Sachsen, die den 22-Jährigen sicherlich nicht einfach ziehen lassen werden.

Zumal es mit Manchester United und dem FC Arsenal zwei weitere Interessenten geben soll, die sich laut Fabrizio Romano und "Sky" nach wie vor im Rennen befänden.

Seskos Vertrag läuft bei den "Bullen" noch bis zum Sommer 2029, seit seinem Wechsel aus Salzburg im Sommer 2023 brachte es der Slowene in 87 Spielen auf 39 Tore und acht Vorlagen für die Sachsen.

