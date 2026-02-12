NEWS

Englischer EL-Starter vollzieht dritten Trainerwechsel der Saison

In Nottingham musste bereits der dritte Trainer in der laufenden Saison gehen. Ein Nachfolger wird gehandelt.

Englischer EL-Starter vollzieht dritten Trainerwechsel der Saison Foto: © getty
Bei Nottingham Forest ist es zum dritten Trainerwechsel in der laufenden Saison gekommen.

Nach Nuno Espirito Santo (Trennung im September) und Ange Postecoglou (Trennung im Oktober) muss jetzt auch Sean Dyche seinen Posten räumen.

Der Trennung vorausgegangen war ein 0:0 des Teams gegen Schlusslicht Wolverhampton. Aktuell trennen den 17. der Premier League nur drei Punkte von den Abstiegsrängen.

Folgt ein Portugiese?

In der UEFA Europa League erreichte der Klub mit Rang 13 die Zwischenrunde. Beim Gastspiel gegen den österreichischen Meister Sturm Graz erreichte Dyche ein 0:0.

Englische Medien bringen Ex-Wolverhampton-Coach Vitor Pereira mit dem Job in Verbindung. Der Portugiese kennt Klubbesitzer Evangelos Marinakis bestens, arbeitete er doch bei Olympiacos Piräus (ebenso im Besitz des Griechen) mit ihm gemeinsam.

