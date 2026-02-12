Englischer EL-Starter vollzieht dritten Trainerwechsel der Saison

Bei Nottingham Forest ist es zum dritten Trainerwechsel in der laufenden Saison gekommen.

Nach Nuno Espirito Santo (Trennung im September) und Ange Postecoglou (Trennung im Oktober) muss jetzt auch Sean Dyche seinen Posten räumen.

Der Trennung vorausgegangen war ein 0:0 des Teams gegen Schlusslicht Wolverhampton. Aktuell trennen den 17. der Premier League nur drei Punkte von den Abstiegsrängen.

Folgt ein Portugiese?

In der UEFA Europa League erreichte der Klub mit Rang 13 die Zwischenrunde. Beim Gastspiel gegen den österreichischen Meister Sturm Graz erreichte Dyche ein 0:0.

Englische Medien bringen Ex-Wolverhampton-Coach Vitor Pereira mit dem Job in Verbindung. Der Portugiese kennt Klubbesitzer Evangelos Marinakis bestens, arbeitete er doch bei Olympiacos Piräus (ebenso im Besitz des Griechen) mit ihm gemeinsam.