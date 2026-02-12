Crystal Palace Crystal Palace CRY
Burnley FC Burnley FC BUR
Endstand
2:3
2:3 , 0:0
  • Jörgen Strand Larsen
  • Jörgen Strand Larsen
  • Hannibal Mejbri
  • Jaidon Anthony
  • Jefferson Lerma e
  • Nachbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Glasner vergleicht Burnley-Pleite mit Gartenkick mit Kindern

Der Oberösterreicher geht nach der Pleite gegen Burnley mit seiner Mannschaft hart ins Gericht.

Glasner vergleicht Burnley-Pleite mit Gartenkick mit Kindern Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nach dem ersten Erfolg 2026 beim Gastspiel gegen Brighton & Hove Albion hätte es gegen Burnley für Crystal Palace genau so weitergehen sollen.

Kurz vor der Halbzeit schaute die Welt eigentlich noch rosig aus, 2:0 für Palace. Innerhalb weniger Minuten (40./44./45.+3) drehte der Nachzügler allerdings die Partie und sorgte für eine am Ende bittere 2:3-Niederlage.

Oliver Glasner, der vorab seinen Abschied im Sommer noch einmal bekräftigte, war mit der Leistung seiner Mannschaft alles andere als zufrieden. Vorallem die Phase vor der Pause gefiel ihm gar nicht.

Das Vergessen auf die Basics

"Wenn du so schlampig verteidigst wie wir in diesen 8-9 Minuten, verdienst du es zu verlieren", macht Glasner klar.

Eigentlich hatten die Londoner das Spiel unter Kontrolle. "Dann haben wir auf die Basics vergessen, Zweikämpfe, zweite Bälle, Verteidigen", so Glasner.

Vergleich mit Sonntagskick

Der Fokus habe in dieser Phase gefehlt. "Wir wollten ein wenig passen, es hat sich wie ein Sonntagnachmittag im Garten mit meinen Kindern angefühlt. Ich tackle sie nicht, weil ich möchte ihnen nicht wehtun", so Glasner.

Nachdem er sich die Tore noch einmal angesehen hatte, meint der Oberösterreicher: "Das hat, offen gesagt, schrecklich ausgesehen. (...) Es ist unglaublich, wir haben lange Bälle gespielt, sind gegangen, nicht einmal gelaufen, gegangen!"

Dem Cheftrainer macht vor allem die Inkonstanz in der laufenden Saison zu schaffen. "Sie ist in jeder Phase des Spiels und in jedem Bereich erkennbar. Ich kann nicht erklären, warum das passiert", so der "Eagles"-Coach.

Mehr zum Thema

Palace gibt gegen Nachzügler Zwei-Tore-Vorsprung aus der Hand

Palace gibt gegen Nachzügler Zwei-Tore-Vorsprung aus der Hand

Premier League
4
Englischer EL-Starter vollzieht dritten Trainerwechsel der Saison

Englischer EL-Starter vollzieht dritten Trainerwechsel der Saison

Premier League
3
Drei Treffer in 15 Minuten! Manchester City mit klarem Erfolg

Drei Treffer in 15 Minuten! Manchester City mit klarem Erfolg

Premier League
Fix! Danso bekommt neuen Trainer bei Spurs

Fix! Danso bekommt neuen Trainer bei Spurs

Premier League
6
Valentino Lazaro: Muss er im Sommer Torino verlassen?

Valentino Lazaro: Muss er im Sommer Torino verlassen?

Serie A
2
Nach Bayern-Pleite: Leipzig-Coach mit scharfer Schiri-Kritik

Nach Bayern-Pleite: Leipzig-Coach mit scharfer Schiri-Kritik

International
5
ÖFB-Gegner Lionel Messi verletzt - Testspiel verschoben

ÖFB-Gegner Lionel Messi verletzt - Testspiel verschoben

International

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) FC Burnley Crystal Palace Oliver Glasner