Glasner vergleicht Burnley-Pleite mit Gartenkick mit Kindern

Nach dem ersten Erfolg 2026 beim Gastspiel gegen Brighton & Hove Albion hätte es gegen Burnley für Crystal Palace genau so weitergehen sollen.

Kurz vor der Halbzeit schaute die Welt eigentlich noch rosig aus, 2:0 für Palace. Innerhalb weniger Minuten (40./44./45.+3) drehte der Nachzügler allerdings die Partie und sorgte für eine am Ende bittere 2:3-Niederlage.

Oliver Glasner, der vorab seinen Abschied im Sommer noch einmal bekräftigte, war mit der Leistung seiner Mannschaft alles andere als zufrieden. Vorallem die Phase vor der Pause gefiel ihm gar nicht.

Das Vergessen auf die Basics

"Wenn du so schlampig verteidigst wie wir in diesen 8-9 Minuten, verdienst du es zu verlieren", macht Glasner klar.

Eigentlich hatten die Londoner das Spiel unter Kontrolle. "Dann haben wir auf die Basics vergessen, Zweikämpfe, zweite Bälle, Verteidigen", so Glasner.

Vergleich mit Sonntagskick

Der Fokus habe in dieser Phase gefehlt. "Wir wollten ein wenig passen, es hat sich wie ein Sonntagnachmittag im Garten mit meinen Kindern angefühlt. Ich tackle sie nicht, weil ich möchte ihnen nicht wehtun", so Glasner.

Nachdem er sich die Tore noch einmal angesehen hatte, meint der Oberösterreicher: "Das hat, offen gesagt, schrecklich ausgesehen. (...) Es ist unglaublich, wir haben lange Bälle gespielt, sind gegangen, nicht einmal gelaufen, gegangen!"

Dem Cheftrainer macht vor allem die Inkonstanz in der laufenden Saison zu schaffen. "Sie ist in jeder Phase des Spiels und in jedem Bereich erkennbar. Ich kann nicht erklären, warum das passiert", so der "Eagles"-Coach.