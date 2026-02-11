Drei Treffer in 15 Minuten! Manchester City mit klarem Erfolg

Manchester City setzt sich am 25. Spieltag der Premier League mit einem souveränen 3:0-Heimerfolg gegen den FC Fulham durch.

Dabei ergreift die Guardiola-Elf rasch die Initiative. Antoine Semenyo sorgt aus kurzer Distanz für die 1:0-Führung (24.). Lediglich sechs Minuten danach erhöht Nico O´Reilly nach einem Konterangriff ins rechte Eck zum 2:0 (30.).

Haaland sorgt vor der Pause für die Vorentscheidung

Noch vor dem Seitenwechsel beschert Erling Haaland den "Skyblues" aus 17 Metern eine 3:0-Halbzeitführung (39.). Daraufhin agieren die Heimischen in der zweiten Halbzeit natürlich passiver. Letztlich bringt Manchester City den 3:0-Endstand locker über die Zeit.

Damit verkürzt Manchester City (53 Punkte) den Abstand zu Spitzenreiter Arsenal (56) auf drei Zähler. Allerdings komplettieren die "Gunners" den Spieltag erst am Donnerstag mit einem Auswärtsspiel in Brentford.

Liverpool und Aston Villa mit knappen Erfolgen

Für den FC Liverpool ist der Spieltag hingegen eine härtere Prüfung. Letztlich bezwingen die "Reds" aber AFC Sunderland mit einem 1:0-Auswärtserfolg.

Virgil van Dijk köpft Liverpool nach einer Stunde aus kurzer Distanz zum 1:0-Erfolg (61.). Die Slot-Elf hält den Abstand auf die Champions League-Plätze daher knapp.

Aston Villa feiert indes einen späten 1:0-Heimerfolg über Brighton & Hove Albion. Tyrone Mings erzielt in der Schlussphase den Siegestreffer (87.). Daher holt sich Aston Villa drei wichtige Punkte im Kampf um die CL-Plätze.