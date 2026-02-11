Olympique Marseille hat sich von ihrem Trainer Roberto De Zerbi getrennt.

Die Verantwortlichen der Südfranzosen zogen nach dem 0:5-Debakel im "Le Classique" gegen Paris Saint-Germain (Zum Spielbericht>>>) den Schlussstrich. Für OM war das die höchste Niederlage der Geschichte gegen den Hauptstadtklub.

De Zerbi kam im Sommer 2024 von Brighton nach Frankreich. In seiner ersten Saison konnte der 46-jährige Italiener mit seinem Klub die Vizemeisterschaft holen. Aktuell liegt OM zwölf Punkte hinter Leader PSG auf dem vierten Platz.

Der Verein teilte mit: "Nach einer Besprechung aller Beteiligten der Vereinsführung – Eigentümer, Präsident, Sportdirektor und Trainer – wurde beschlossen, einen Wechsel an der Spitze der ersten Mannschaft vorzunehmen. Es handelt sich um eine schwierige, gemeinsam getroffene Entscheidung, die nach reiflicher Überlegung im Interesse des Vereins getroffen wurde, um den sportlichen Herausforderungen zum Ende dieser Saison gerecht zu werden."