Palace gibt gegen Nachzügler Zwei-Tore-Vorsprung aus der Hand

Zehnte Saisonniederlage für Crystal Palace in der Premier League!

Die "Eagles" müssen sich in der 26. Runde zuhause Nachzügler FC Burnley überraschend mit 2:3 geschlagen geben.

Die Fans kommen in den ersten 45 Minuten voll auf ihre Kosten. Zuerst bringt Winter-Neuzugang Jörgen Strand Larsen die Glasner-Elf mit einem Doppelpack noch in Front (17./33.).

Der Nachzügler der Premier League lässt sich davon aber nicht unterkriegen und dreht die Partie innerhalb von nur acht Minuten. Hannibal Mejbri (40.), Jaidon Anthony (44.) und ein Eigentor von Jefferson Lerma (45.+3) lassen die Gäste jubeln.

Ausgleich fällt nicht mehr

Durchgang zwei läuft bei weitem nicht so spektakulär ab wie die ersten 45 Minuten. Die Glasner-Elf drückt zwar auf den Ausgleichstreffer, dieser will aber nicht mehr fallen und so bleibt es beim aus ihrer Sicht enttäuschenden 2:3-Endstand.

Crystal Palace bleibt in der Tabelle damit auf Rang 13, Burnley ist 19. und damit weiter auf einem Abstiegsrang.