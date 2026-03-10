NEWS

Höchststrafe! Spurs-Goalie wird nach 17 Minuten ausgewechselt

Absolutes Horror-Debüt für Tottenham-Goalie Antonin Kinsky, der nach zwei Fehlern sofort vom Feld muss.

Höchststrafe! Spurs-Goalie wird nach 17 Minuten ausgewechselt Foto: © GETTY
Viel schlimmer hätte das Champions-League-Debüt für Antonin Kinsky nicht laufen können.

Der 22-jährige Torhüter von Tottenham Hotspur wird im Achtelfinal-Hinspiel bei Atletico Madrid schon nach 17 Minuten leistungsbedingt wieder ausgewechselt und durch Guglielmo Vicario ersetzt.

Beim 0:1 durch Llorente rutscht der Tscheche aus, in der 15. Minute schlägt er neben den Ball und serviert die Kugel Alvarez, der bereits zum 0:3 einschiebt. Auch das 0:2 entsteht aus einem Eigenfehler der Spurs-Hintermannschaft, in der auch Kevin Danso von Beginn weg spielt.

