Höchststrafe! Spurs-Goalie wird nach 17 Minuten ausgewechselt

Viel schlimmer hätte das Champions-League-Debüt für Antonin Kinsky nicht laufen können.

Der 22-jährige Torhüter von Tottenham Hotspur wird im Achtelfinal-Hinspiel bei Atletico Madrid schon nach 17 Minuten leistungsbedingt wieder ausgewechselt und durch Guglielmo Vicario ersetzt.

Beim 0:1 durch Llorente rutscht der Tscheche aus, in der 15. Minute schlägt er neben den Ball und serviert die Kugel Alvarez, der bereits zum 0:3 einschiebt. Auch das 0:2 entsteht aus einem Eigenfehler der Spurs-Hintermannschaft, in der auch Kevin Danso von Beginn weg spielt.