Nach nur 25 Tagen? Fans fordern Entlassung von Postecoglou

Nach dem schlechtesten Saisonstart eines Nottingham-Forest-Trainers seit 100 Jahren steht Ange Postecoglou unter Zugzwang

Der Australier beerbte erst Anfang September Nuno Espírito Santo, der nach Differenzen mit der Klub-Führung den Verein verlassen hat.

Nach der 2:3-Heimniederlage in der Europa League gegen den FC Midtjylland machten die Fans ihrem Unmut lautstark Luft. So sangen die Fans bereits: "Du wirst morgen früh entlassen."

Muss gegen Newcastle liefern

Nun steht der ehemalige Tottenham-Trainer vor dem Premier-League-Spiel gegen Newcastle am Sonntag (15 Uhr im LIVE-Ticker >>>) bereits unter Druck.

Im letzten Jahrhundert legte kein Nottingham-Trainer nach sechs Spielen einen schlechteren Start hin als Postecoglou, der einen Punkteschnitt von 0,33 Zählern pro Partie aufweist.

