Suche
    news

    Nach nur 25 Tagen? Fans fordern Entlassung von Postecoglou

    Erst Anfang September übernahm Europa-League-Sieger Postecoglou Nottingham Forest. Er ist bereits gehörig unter Druck.

    Nach nur 25 Tagen? Fans fordern Entlassung von Postecoglou Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Nach dem schlechtesten Saisonstart eines Nottingham-Forest-Trainers seit 100 Jahren steht Ange Postecoglou unter Zugzwang

    Der Australier beerbte erst Anfang September Nuno Espírito Santo, der nach Differenzen mit der Klub-Führung den Verein verlassen hat.

    Nach der 2:3-Heimniederlage in der Europa League gegen den FC Midtjylland machten die Fans ihrem Unmut lautstark Luft. So sangen die Fans bereits: "Du wirst morgen früh entlassen."

    Muss gegen Newcastle liefern

    Nun steht der ehemalige Tottenham-Trainer vor dem Premier-League-Spiel gegen Newcastle am Sonntag (15 Uhr im LIVE-Ticker >>>) bereits unter Druck. 

    Im letzten Jahrhundert legte kein Nottingham-Trainer nach sechs Spielen einen schlechteren Start hin als Postecoglou, der einen Punkteschnitt von 0,33 Zählern pro Partie aufweist.

    Warum Oliver Glasners Frau wieder eifersüchtig ist

    Warum Oliver Glasners Frau wieder eifersüchtig ist

    International - England

    Die 20 teuersten Transfers der Premier League

    Vorschau
    #19 - Kepa Arrizabalaga - 80 Millionen Euro
    #19 - Nicolas Pépé - 80 Millionen Euro

    Slideshow starten

    22 Bilder

    Mehr zum Thema

    Erste Saisonpleite für Glasner und Crystal Palace!

    Erste Saisonpleite für Glasner und Crystal Palace!

    England - Premier League
    6
    Immer wieder Haaland! Superstar schießt City zu knappem Sieg

    Immer wieder Haaland! Superstar schießt City zu knappem Sieg

    England - Premier League
    Serie gerissen - Glasner: "Das wäre eine billige Ausrede"

    Serie gerissen - Glasner: "Das wäre eine billige Ausrede"

    England - Premier League
    5
    Transferinsider verrät: Glasner träumt von Spitzenklub

    Transferinsider verrät: Glasner träumt von Spitzenklub

    England - Premier League
    42
    Glasner-Schützling bei Bayern im Gespräch

    Glasner-Schützling bei Bayern im Gespräch

    England - Premier League
    2
    Zu klein! Londoner Großklub plant Stadion-Vergrößerung

    Zu klein! Londoner Großklub plant Stadion-Vergrößerung

    England - Premier League
    30
    Warum Oliver Glasners Frau wieder eifersüchtig ist

    Warum Oliver Glasners Frau wieder eifersüchtig ist

    England - Premier League
    8
    Sprung auf Platz zwei: Tottenham mit Auswärtssieg bei Leeds

    Sprung auf Platz zwei: Tottenham mit Auswärtssieg bei Leeds

    England - Premier League

    Kommentare