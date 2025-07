ÖFB-Verteidiger Maximilian Wöber soll kurz vor einem Wechsel in die Deutsche Bundesliga stehen!

Das berichtet die "Bild". Demnach soll der 27-Jährige von Werder Bremen verpflichtet werden. Es wäre der erste Neuzugang des Klubs für die kommende Spielzeit.

Wöber wechselte im Winter 2023 von Red Bull Salzburg zu Leeds United, in der Saison 2023/24 wurde er zu Borussia Mönchengladbach verliehen. In der abgelaufenen Saison kam er für Leeds United - auch verletzungsbedingt - nur auf acht Einsätze in der Championship.

Wie die "Bild" berichtet, soll für Wöber eine Ablöse im niedrigen einstelligen Millionenbereich fällig werden. In Bremen würde Wöber mit Marco Friedl, Romano Schmid und Marco Grüll auf drei Österreicher treffen.