ManUtd schenkt Michael Carrick wohl weiterhin das Vertrauen

Michael Carrick soll über die aktuelle Saison hinaus Cheftrainer von Manchester United bleiben.

Wie "The Athletic" berichtet, macht der Klub dem 44-Jährigen ein erstes Angebot für einen Zweijahresvertrag, inklusive Option auf eine Verlängerung bis 2029. Es wird erwartet, dass Carrick das Angebot annimmt.

"Meine Zukunft wird sich schon bald entscheiden", sagte der langjährige United-Mittelfeldspieler am Freitag auf einer Pressekonferenz.

Miteigentümer Sir Jim Ratcliffe habe bereits grünes Licht für die Fortsetzung der Zusammenarbeit gegeben. Die Verlängerung könnte noch vor Uniteds letztem Premier-League-Heimspiel gegen Nottingham Forest am Sonntag offiziell werden.

United fand unter Carrick wieder in die Erfolgsspur

Carrick hatte die Red Devils nach dem Aus von Ruben Amorim Anfang Jänner übernommen und wieder in die Erfolgsspur gebracht.

Gleich im ersten Spiel gab es einen 2:0-Derbysieg gegen Manchester City. In den darauffolgenden Wochen kletterte United auf den aktuellen Tabellenplatz drei hinauf.

Von seinen 15 Spielen hat der englische Coach zehn gewonnen und lediglich zwei verloren.

Auch das Trainerteam rund um Carrick soll neue Verträge unterzeichnen.