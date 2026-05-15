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Pfiffe gegen Ex-Salzburg-Star: "Meine Verlobte log mich an"

Der US-Amerikaner musste sich in der Premier League Pfiffe anhören. Seine Freundin log ihn diesbezüglich an.

Pfiffe gegen Ex-Salzburg-Star: "Meine Verlobte log mich an" Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
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2022 wechselte Brenden Aaronson vom FC Red Bull Salzburg in die Premier League zu Leeds United. Zur Saison 2023/24 wechselte er nach dem Abstieg des Klubs leihweise zu Union Berlin, ehe er anschließend sein Comeback an der Elland Road gab.

Dabei war die Rückkehr des US-Amerikaners nicht immer einfach. "Als ich mich entschied, nach Leeds zurückzukehren, war das definitiv eine harte Entscheidung", so Aaronson gegenüber "Sky".

Verlobte bestritt Pfiffe

Dem Mittelfeld-Mann war klar, dass er nicht nur mit offenen Armen empfangen wird. Die eigenen Fans pfiffen den Ex-Salzburg-Star sogar aus.

"Als meine Verlobte hörte, dass ich ausgepfiffen wurde, log sie mich an, sagte im Grunde, dass sie es nicht taten", verrät der 25-Jährige.

Aaronson machte fast jedes Spiel

Mental sei das Ganze nicht einfach gewesen. "Ich wusste, dass sie es taten, aber sie war wie: 'Nein, tun sie nicht.' Ich habe das sehr geschätzt. Zu dem Zeitpunkt hätte es mich verletzt", meint der Leeds-Akteur.

Der US-Nationalspieler will sich nicht unterkriegen lassen. Bis auf ein Spiel im Dezember kam er in jedem PL-Match der laufenden Saison zum Einsatz. Als 14. ist der Klassenerhalt bereits gesichert.

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