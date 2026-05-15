Pfiffe gegen Ex-Salzburg-Star: "Meine Verlobte log mich an"
Der US-Amerikaner musste sich in der Premier League Pfiffe anhören. Seine Freundin log ihn diesbezüglich an.
2022 wechselte Brenden Aaronson vom FC Red Bull Salzburg in die Premier League zu Leeds United. Zur Saison 2023/24 wechselte er nach dem Abstieg des Klubs leihweise zu Union Berlin, ehe er anschließend sein Comeback an der Elland Road gab.
Dabei war die Rückkehr des US-Amerikaners nicht immer einfach. "Als ich mich entschied, nach Leeds zurückzukehren, war das definitiv eine harte Entscheidung", so Aaronson gegenüber "Sky".
Verlobte bestritt Pfiffe
Dem Mittelfeld-Mann war klar, dass er nicht nur mit offenen Armen empfangen wird. Die eigenen Fans pfiffen den Ex-Salzburg-Star sogar aus.
"Als meine Verlobte hörte, dass ich ausgepfiffen wurde, log sie mich an, sagte im Grunde, dass sie es nicht taten", verrät der 25-Jährige.
Aaronson machte fast jedes Spiel
Mental sei das Ganze nicht einfach gewesen. "Ich wusste, dass sie es taten, aber sie war wie: 'Nein, tun sie nicht.' Ich habe das sehr geschätzt. Zu dem Zeitpunkt hätte es mich verletzt", meint der Leeds-Akteur.
Der US-Nationalspieler will sich nicht unterkriegen lassen. Bis auf ein Spiel im Dezember kam er in jedem PL-Match der laufenden Saison zum Einsatz. Als 14. ist der Klassenerhalt bereits gesichert.