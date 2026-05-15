Aston Villa gewinnt Offensivspektakel gegen Liverpool

Aston Villa tankt vor dem Europa-League-Finale am Mittwoch gegen den SC Freiburg (21:00 Uhr im LIVE-Ticker) eine ordentliche Portion Selbstvertrauen.

Das Team von Cheftrainer Unai Emery besiegt den FC Liverpool in einem äußerst unterhaltsamen Spiel im Villa Park mit 4:2 und sichert sich damit einen Champions-League-Startplatz.

Die Anfangsphase gehört den Gastgebern. Watkins prüft Liverpool-Keeper Mamardashvili mit dem ersten Abschluss des Spiels (2.).

In der Folge finden die Reds besser ins Spiel. Shootingstar Ngumoha schießt drüber (25.), dann probiert es Szoboszlai mit einem Distanzschuss (31.).

Kurz vor der Pause geht die Emery-Elf in Führung: Rogers trifft nach einer einstudierten Eckball-Variante zum 1:0 (42.).

Fünf Tore in Hälfte zwei

Die zweite Hälfte hat einiges zu bieten. Liverpool erwischt den besseren Start, van Dijk köpfelt nach einer Freistoßflanke zum 1:1-Ausgleich ein (52.). Drei Minuten später trifft Ngumoha mit seinem Schlenzer nur die Stange (56.).

Praktisch im Gegenzug geht Villa wieder in Führung. Szoboszlai rutscht bei einem Einwurf weg, die Hausherren nutzen den Patzer eiskalt aus und Watkins stellt auf 2:1 (57.).

Der Angreifer, der auf eine WM-Nominierung hofft, kommt gleich darauf zur nächsten Top-Chance. Mamardashvili pariert stark (59.). Ein Buendia-Schlenzer landet dann nur am Aluminium (70.).

Drei Minuten darauf erhöht Villa schließlich auf 3:1. Mamardashvili kann sich nach einer Ecke mit zwei guten Reflexen auszeichnen. Beim dritten Abschluss gegen Watkins ist er ohne Chance, der Stürmer staubt ab und markiert seinen Doppelpack (73.).

In der Schlussphase sorgt McGinn mit einem herrlichen Treffer für die Entscheidung (89.). Van Dijk betreibt mit seinem Doppelpack in der Nachspielzeit nur mehr Ergebniskosmetik (90.+2).

Villa zieht an den Reds vorbei und ist nun Vierter, Liverpool ist Fünfter.