Medien: Ehemaliger Juve-Coach wird Cheftrainer von Kevin Danso

Tottham Hotspur hat den Nachfolger von Thomas Frank offenbar gefunden - zumindest bis Ende der Saison.

Nur zwei Tage nach dem Aus von Thomas Frank dürfte Tottenham Hotspur seinen Nachfolger schon gefunden haben.

Wie unter anderem "Sky Sports UK" berichtet, übernimmt Igor Tudor in Kürze bei den Spurs. Der Kroate habe sich bereits mit den Londonern geeinigt.

Nie länger als eine Saison

Tudor soll allerdings nur bis zum Ende der laufenden Spielzeit übernehmen. Danach wollen die Spurs offenbar einen neuen Headcoach installieren.

Die kurze Amtszeit passt mit der bisherigen Trainerkarriere des ehemaligen Juve-Coaches zusammen. Seit 2015 blieb er nämlich nie länger als eine Saison bei einem Klub.

Neben Juve war für Tudor auch bei Lazio, Marseille, Hellas Verona, Hajduk Split, Udinese, Galatasaray, Karabükspor und PAOK spätestens nach einer Spielzeit Schluss.

