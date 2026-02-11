Seit Mitte Jänner fehlt Marcel Sabitzer verletzungsbedingt dem BVB.

Zeitnah könnte es aber ein Comeback geben. Cheftrainer Niko Kovac verrät auf einer Pressekonferenz: "Sabi hat wieder mittrainiert." Nach einer Teilintegration am Dienstag folgte am Mittwoch "schon etwas mehr".

Comeback gegen Mainz möglich

Kovac rechne damit, dass der Steirer am Freitag gegen Mainz bereits wieder im Spieltagskader stehen kann (ab 20:30 im LIVE-Ticker >>>).

Ein Teamkollege Sabitzers könnte bald für das rot-weiß-rote Nationalteam auflaufen. Laut Informationen von 90minuten hat sich der in Österreich geborene Carney Chuckwuemeka dazu entschlossen das ÖFB-Team zu repräsentieren >>>