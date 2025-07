Manchester United zieht ein vielversprechendes Talent an Land.

Wie der Europa-League-Finalist am Donnerstag verkündet, hat der 18-jährige Enzo Kana-Biyik bei den "Red Devils" unterschrieben. Über die Vertragslänge machte der Klub keine Angaben.

Der in Paris geborene Mittelstürmer kommt von Le Havre, wo er letzte Saison für das U19-Team in 18 Spielen neun Tore schoss. Allerdings wird er nicht sofort bei United dazustoßen.

Der siebenfache U18-Nationalspieler wird für ein Jahr an FC Lausanne-Sport verliehen. Beim Schweizer Erstligisten wird Kana-Biyik Teamkollege von Ex-Austrianer Manuel Polster sein, der dort einen Vertrag bis 2027 hat.

We are excited to announce the signing of Enzo Kana-Biyik 🤝



The young forward will spend the 2025/26 campaign on loan at Lausanne-Sport — best of luck, Enzo!