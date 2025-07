Manchester United angelt sich Verteidiger-Talent

Der 18-jährige Diego León wird künftig für Manchester United auflaufen.

Wie die "Red Devils" am Samstag vermelden, wechselt das Verteidiger-Talent aus seiner Heimat Paraguay nach Manchester.

Manchester United überweist dem Vernehmen nach vier Millionen Euro Ablöse an Leons bisherigen Verein Cerro Poerteno. Durch Bonuszahlungen könnte sich diese Summe noch verdoppeln.

León ist auf der linken Abwehrseite beheimatet. Sein Spiel zeichnet sich vor allem durch seine starke Physis aus. In 33 Pflichtspielen gelangen ihm in seiner bisherigen Karriere vier Treffer.

We are delighted to announce the signing of defender Diego Leon, subject to registration.



Welcome to United! 🇵🇾❤️‍🔥