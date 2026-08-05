Nach Liverpool-Abschied: Mohamed Salah wechselt in die Türkei

Mohamed Salah hat einen neuen Verein gefunden. Nach neun Jahren beim FC Liverpool zieht der Ägypter weiter in die Türkei.

Allerdings geht es für den 34-Jährigen nicht nach Istanbul, zuletzt galt Besiktas lange als Favorit auf einen Transfer. Stattdessen wechselt er zu Trabzonspor.

Der Klub vom Schwarzen Meer wurde letzte Saison Dritter in der türkischen Süper Lig. Zudem könnte Salah zukünftig auf ÖFB-Legionär Muhammed Cham treffen. Aktuell ist der Wiener von Trabzon an Roter Stern Belgrad ausgeliehen.

Nächster großer Name in der Türkei

Salah ist damit der nächste große Name, der seine Zelte in der Türkei aufschlägt. In diesem Sommer wechselten unter anderem bereits Spieler wie Mason Greenwood oder Leandro Trossard in die Süper Lig.

Salah soll Berichten zufolge mit 17 Millionen Euro Jahresgehalt netto der zweitbestbezahlte Spieler in der Türkei werden. Nur Victor Osimhen von Galatasaray soll noch mehr verdienen.