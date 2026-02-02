Liverpool gewinnt wohl Rennen um Abwehrjuwel

Insgesamt 70 Millionen Euro sind dem FC Liverpool die Dienste von Jérémy Jacquet wert.

So soll der französische Innenverteidiger nach Informationen von Fabrizio Romano im Sommer 2026 von Stade Rennes an die Anfield Road wechseln.

In Frankreich ist der 1,90 Meter große Abwehrspieler absoluter Stammspieler und für Stade Rennes nicht mehr aus der Anfangsformation wegzudenken. In den Verhandlungen war es dem französischen Klub daher auch wichtig, das Talent bis zum Sommer zu halten.

Im Werben um Jacquet setzen sich die "Reds" damit gegen Bayern München und den FC Chelsea durch. Die finale Ablösesumme beträgt 60 Millionen Euro plus 10 Millionen Euro an erfolgsabhängigen Bonuszahlungen.