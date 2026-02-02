🇫🇷 Jean-Philippe Mateta will not be joining AC Milan…— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) February 2, 2026
🔴⚫️ In addition to issues related to agents’ commissions, there was indeed also a physical problem (mea culpa 🙏🏼).
❌ The Frenchman will need knee surgery to fully recover and would be out for 3 to 4 months. #mercato #JPL pic.twitter.com/1T6KKXiXYZ
Transfer geplatzt! Glasner verliert Stürmer wohl doch nicht
Eigentlich bahnte sich ein Abgang des Torjägers in Richtung Italien an. Jetzt ist der Transfer aber offenbar geplatzt.
Jean-Philippe Mateta bleibt Oliver Glasner und Crystal Palace wohl weiter erhalten.
Nachdem der Torjäger zuletzt mit einem Wechsel zu AC Milan in Verbindung gebracht wurde und auch jüngst im Spieltags-Kader der Eagles gefehlt hatte, schien ein Abgang so gut wie fix.
30 Millionen Euro hätte Crystal Palace dem Vernehmen nach kassiert - jetzt kommt aber alles anders. Wie Transfer-Experte Sacha Tavolieri auf "X" berichtet, soll neben Unstimmigkeiten bezüglich der Provisionen der Agenten auch ein weiterer Faktor zum Platzen des Deals geführt haben.
So soll sich der Franzose aufgrund von Knieproblemen einer Operation unterziehen müssen und mehrere Monate außer Gefecht sein.