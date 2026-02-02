NEWS

Transfer geplatzt! Glasner verliert Stürmer wohl doch nicht

Eigentlich bahnte sich ein Abgang des Torjägers in Richtung Italien an. Jetzt ist der Transfer aber offenbar geplatzt.

Transfer geplatzt! Glasner verliert Stürmer wohl doch nicht
Jean-Philippe Mateta bleibt Oliver Glasner und Crystal Palace wohl weiter erhalten.

Nachdem der Torjäger zuletzt mit einem Wechsel zu AC Milan in Verbindung gebracht wurde und auch jüngst im Spieltags-Kader der Eagles gefehlt hatte, schien ein Abgang so gut wie fix.

30 Millionen Euro hätte Crystal Palace dem Vernehmen nach kassiert - jetzt kommt aber alles anders. Wie Transfer-Experte Sacha Tavolieri auf "X" berichtet, soll neben Unstimmigkeiten bezüglich der Provisionen der Agenten auch ein weiterer Faktor zum Platzen des Deals geführt haben.

So soll sich der Franzose aufgrund von Knieproblemen einer Operation unterziehen müssen und mehrere Monate außer Gefecht sein.

