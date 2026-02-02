Palace legt Rekordsumme für Strand Larsen hin

Crystal Palace hat auf dem Transfermarkt tief in die Tasche gegriffen und Jorgen Strand Larsen zum teuersten Neuzugang der Klubgeschichte gemacht.

Der norwegische Angreifer wechselt laut übereinstimmenden Medienberichten vom Tabellenletzten Wolverhampton zu den Eagles. Das lässt sich Palace beträchtliche 55 Millionen Euro inklusive Boni kosten - Noch nie zuvor zahlte ein Premier-League-Klub so viel für einen Mittelstürmer, der in der laufenden Saison nach 22 Ligaspielen lediglich ein einziges Saisontor erzielte.

Das Interesse von Palace und sein Marktwert, der sich auf aktuell 40 Millionen Euro beruft, ist durch seiner Vorsaison zu erklären. Dort traf der 1,93-Meter-Stürmer als Leihspieler 14-mal für die Wolves.

Der Plan Jean-Philippe Mateta zu ersetzen scheiterte

Ursprünglich sollte Strand Larsen Jean-Philippe Mateta ersetzen, der kurz vor einem Wechsel zur AC Milan am Medizincheck scheiterte. Auch ohne einen Mateta-Abgang dürfte für Palace jedoch Bedarf im Angriff bestehen, denn der Franzose könnte Medienberichten zufolge mehrere Monate ausfallen.

Strand Larsen ist der zweitteuerste Winter-Deal der Saison 2025/26 – und zugleich der erste Norweger, für den in seiner Karriere zusammengerechnet mehr als 100 Millionen Euro an Ablösen geflossen sind.