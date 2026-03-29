Rumänien-Trainer Lucescu nach Vorfall vor Training im Spital

Der rumänische Fußballnationaltrainer Mircea Lucescu ist nach einem gesundheitlichen Vorfall vor einer Trainingseinheit ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Laut Angaben des rumänischen Fußballverbands (FRF) fühlte sich der 80-Jährige während einer Besprechung unwohl, sodass er medizinisch erstversorgt und anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Sein Zustand sei derzeit stabil, dennoch erfolge die stationäre Aufnahme zur Risikominimierung und zur Durchführung umfassender diagnostischer Maßnahmen.

Aufgrund des Vorfalls wird Lucescu die Reise der Nationalmannschaft zu einem Freundschaftsspiel gegen die Slowakei verpassen. Zuvor war Rumänien in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft gegen die Türkei ausgeschieden.