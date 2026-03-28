NEWS

Nächster ÖFB-Gegner Südkorea mit deutlicher Testpleite

Südkorea muss sich in England der Elfenbeinküste klar geschlagen geben. Am Dienstag folgt die Partie im Happel gegen Österreich.

Nächster ÖFB-Gegner Südkorea mit deutlicher Testpleite Foto: © GETTY
Textquelle: © APA/LAOLA1
Kommentare

Südkoreas Nationalmannschaft hat am Samstag in einem Länderspiel gegen die Elfenbeinküste eine empfindliche Niederlage kassiert.

Der kommende Gegner des ÖFB-Teams verlor in Milton Keynes (England) gegen die Afrikaner, die ebenfalls bei der WM im Sommer in Nordamerika dabei sind, mit 0:4.

Die Tore der Elfenbeinküste erzielten: Guessand (35.), Adingra (45.+1), Godo (62.) und Singo (90.+3).

Austria-Wien-Profi Lee Tae-seok kam bei den am Dienstag (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>) im Wiener Happel-Stadion gastierenden Südkoreanern nicht zum Einsatz.

Die besten Choreos 2025 im internationalen Fußball

1. FC Union Berlin
MSV Duisburg

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Fußball Testspiel LIVE: Kanada - Island

Fußball Testspiel LIVE: Kanada - Island

Fußball
Klarer Sieg! ÖFB-U19 setzt sich gegen Schweden durch

Klarer Sieg! ÖFB-U19 setzt sich gegen Schweden durch

ÖFB-Team
Chukwuemeka nach Debüttor: "Oida, bist deppat"

Chukwuemeka nach Debüttor: "Oida, bist deppat"

ÖFB-Team
41
Wanner/Chukwuemeka: Das perfekte ÖFB-Debüt

Wanner/Chukwuemeka: Das perfekte ÖFB-Debüt

ÖFB-Team
71
Sabitzer: "Ghana ist nicht irgendeine Truppe"

Sabitzer: "Ghana ist nicht irgendeine Truppe"

ÖFB-Team
5
Toller Start ins WM-Jahr! ÖFB-Team schießt Ghana ab

Toller Start ins WM-Jahr! ÖFB-Team schießt Ghana ab

ÖFB-Team
113
Senegal mit "Sieger-Party" nach Titel-Aberkennung

Senegal mit "Sieger-Party" nach Titel-Aberkennung

Fußball

Kommentare

ÖFB-Team Fußball Elfenbeinküste Großbritannien Testspiel Südkorea (Team Fußball) Fußball International