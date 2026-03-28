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Nächster ÖFB-Gegner Südkorea mit deutlicher Testpleite
Südkorea muss sich in England der Elfenbeinküste klar geschlagen geben. Am Dienstag folgt die Partie im Happel gegen Österreich.
Südkoreas Nationalmannschaft hat am Samstag in einem Länderspiel gegen die Elfenbeinküste eine empfindliche Niederlage kassiert.
Der kommende Gegner des ÖFB-Teams verlor in Milton Keynes (England) gegen die Afrikaner, die ebenfalls bei der WM im Sommer in Nordamerika dabei sind, mit 0:4.
Die Tore der Elfenbeinküste erzielten: Guessand (35.), Adingra (45.+1), Godo (62.) und Singo (90.+3).
Austria-Wien-Profi Lee Tae-seok kam bei den am Dienstag (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>) im Wiener Happel-Stadion gastierenden Südkoreanern nicht zum Einsatz.