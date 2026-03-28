Nächster ÖFB-Gegner Südkorea mit deutlicher Testpleite

Südkoreas Nationalmannschaft hat am Samstag in einem Länderspiel gegen die Elfenbeinküste eine empfindliche Niederlage kassiert.

Der kommende Gegner des ÖFB-Teams verlor in Milton Keynes (England) gegen die Afrikaner, die ebenfalls bei der WM im Sommer in Nordamerika dabei sind, mit 0:4.

Die Tore der Elfenbeinküste erzielten: Guessand (35.), Adingra (45.+1), Godo (62.) und Singo (90.+3).

Austria-Wien-Profi Lee Tae-seok kam bei den am Dienstag (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>) im Wiener Happel-Stadion gastierenden Südkoreanern nicht zum Einsatz.